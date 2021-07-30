Названы продукты, которые вредно хранить в холодильнике

Москва, 30 июля. Холодильники помогают сохранить пищу свежей. Однако некоторые продукты могут испортиться при таком хранении, потеряв свои полезные свойства или вкусовую привлекательность.

Вредно держать в холоде чеснок, поскольку этот овощ не переносит низкие температуры. У орехов, побывавших в холодильнике, пропадает аромат. Их советуется хранить в герметичном контейнере, передает Pravda.Ru.

В свою очередь, мед при охлаждении становится слишком густым, так как низкие температуры заставляют его кристаллизоваться быстрее. Цвет и консистенция оливкового масла тоже могут измениться после хранения в холодильнике. Хлеб начинает быстрее черстветь от холода, а помидоры становятся водянистыми.

Медики ранее перечислили продукты, которые следует исключить из рациона людям с артритом. В этот список попали белый хлеб, рис и картофельные чипсы.