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Эвакуированных туристов вернут в отели Мармариса

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:58
Происшествия
Эвакуированных туристов вернут в отели Мармариса
pixabay.com

Мармарис, 30 июля. Туристы, эвакуированные из-за пожаров, смогут вернуться в отели Мармариса в течение дня и продолжить отдых, сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

Пожарная опасность миновала, добавили в диппредставительстве. Кроме того, продолжить отдых смогут и туристы, находящиеся в Анталье.

Постояльцев отелей Мармариса экстренно вывезли в безопасное место из-за быстрого распространения огня. К тушению были привлечены пять вертолетов, самолет и 30 единиц спецтехники. Пламя дошло до лесного массива, расположенного рядом с жилыми домами и гостиницами.

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