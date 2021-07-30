Эвакуированных туристов вернут в отели Мармариса

Мармарис, 30 июля. Туристы, эвакуированные из-за пожаров, смогут вернуться в отели Мармариса в течение дня и продолжить отдых, сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

Пожарная опасность миновала, добавили в диппредставительстве. Кроме того, продолжить отдых смогут и туристы, находящиеся в Анталье.

Постояльцев отелей Мармариса экстренно вывезли в безопасное место из-за быстрого распространения огня. К тушению были привлечены пять вертолетов, самолет и 30 единиц спецтехники. Пламя дошло до лесного массива, расположенного рядом с жилыми домами и гостиницами.