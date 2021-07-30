Отказ Доброхотова от маркировки СМИ-иноагента The Insider обернется уголовным делом

Москва, 30 июля. Поведение шеф-редактора Романа Доброхотова может обернуться административным или даже уголовным делом, заявил правозащитник Александр Ионов.

Доброхотов, являющийся шеф-редактором издания The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), демонстративно отказывается маркировать материалы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Свою позицию журналист аргументирует тем, что The Insider — латвийское издание, а потому подчиняется только латвийскому законодательству. Однако такие заявления являются ложными, подчеркивает Ионов.

«Роман Доброхотов отказывается маркировать материалы издания как материалы СМИ-иноагента. В конечном итоге это приведет к тому, что начнутся административные взыскания, и даже может быть заведено уголовное дело. Сайт издания The Insider ориентирован на российскую аудиторию. Если там будут опубликованы экстремистские материалы, то согласно законодательству РФ, Роскомнадзор уполномочен выдавать предписание руководителю издания или блокировать запрещенный контент», — объяснил правозащитник.

У The Insider есть представительство в России, что также подчеркивает недостоверность высказываний Доброхотова, отметил Ионов. Помимо этого, журналисту грозит штраф за клевету в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.