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Зеленскому посоветовали запугать Байдена «грязными бомбами» из ядерных отходов
Политика
Зеленскому посоветовали запугать Байдена «грязными бомбами» из ядерных отходов
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 30 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали создать боевое авиасоединение, вооруженное «грязными» ядерными бомбами.

По мнению украинского аналитика Максима Кухара, Украина таким способом сможет вернуть себе статус ядерной державы. По его словам, сотню самолетов из авиапарка ВВС страны можно оснастить «грязными бомбами», собрать которые он предложил из ядерных отходов.

«8 тонн ядерных отходов с любой украинской АЭС, подорванных обычной взрывчаткой, сравнимо со взрывом ядерной бомбы. Сконструировать грязные бомбы и оснастить ими сотню самолетов можно дней за десять», — посоветовал Кухар.

Аналитик заявил, что потратить на подобное оружие придется порядка 10-20 миллионов гривен. Однако подобный шаг позволит Зеленскому обзавестись собственной ядерной кнопкой, которая поможет ему запугать американского коллегу Джо Байдена.

Стоит отметить, что фантазии Украины насчет статуса ядерной державы не имеют ничего общего с действительностью. По мнению экспертов, у ВВС страны сегодня нет сотни работоспособных самолетов, а создание бомб из отходов является непосильной задачей для украинских специалистов. На этом фоне можно смело говорить, что «дикая идея» Киева вряд ли будет воплощена в жизнь.

Ранее украинский депутат Давид Арахамия заявил, что встреча президентов Украины и США пройдет на повышенных тонах. Дело в том, что Киев недоволен действиями Вашингтона относительно газопровода «Северный поток — 2».

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