Украинских тяжелоатлетов лишили стипендии после скандала с допингом на ОИ

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственной стипендии троих призеров Олимпийских игр. У спортсменов ранее забрали завоеванные медали.

Соответствующий документ украинский лидер подписал 28 июля. Причиной такого решения стали положительные допинг-пробы спортсменов. Без олимпийских почестей остались тяжелоатлеты Ольга Коробка, Наталья Давыдова и Алексей Торохтий.

Украинцы участвовали в пекинской и лондонской Олимпиадах. Торохтий завоевал золото в 2012 году в весовой категории до 105 килограммов. Давыдова в 2008 году принесла стране бронзу в весовой категории до 69 кг, одновременно с ней серебро завоевала Коробка в весовой категории свыше 75 кг.

Пока правительство Украины разбирается с заслугами прошлых лет, на текущей Олимпиаде в Токио спортсмены не показываю хороших результатов. По предварительным итогам украинские атлеты занимают 56-ю строку общего рейтинга.

Российская команда уверенно удерживает четвертую позицию в общем неофициальном зачете. 33-ю медаль в копилку национальной команды принес дзюдоист Тамерлан Башаев, обыгравший украинца Якова Хаммо.