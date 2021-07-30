Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 15:24
15:18
Происшествия
Во время испытаний в Австралии загорелся 13-тонный аккумулятор Tesla Megapack
15:18
Экономика
Компания Daimler презентует восемь машин в рамках IAA Mobility
15:18
Спорт
Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
15:15
Происшествия
Анонимы «заминировали» Офис президента Украины
15:13
Политика
РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»
15:10
Наука
Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
15:09
Общество
Борьба за умы: в Совфеде рассказали, как спасти молодежь от моральной деградации
15:00
Видео
Инженерные войска провели учения во Владимирской области
14:59
Общество
Власти Петербурга выделили деньги на фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде
14:59
Общество
Украинцам на примере дорог показали, как изменился Крым после воссоединения с Россией
Все новости

Украинских тяжелоатлетов лишили стипендии после скандала с допингом на ОИ

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:53
Общество
Украинских тяжелоатлетов лишили стипендии после скандала с допингом на ОИ
wikipedia.org  /  Materialscientist / CC BY-SA 3.0

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственной стипендии троих призеров Олимпийских игр. У спортсменов ранее забрали завоеванные медали.

Соответствующий документ украинский лидер подписал 28 июля. Причиной такого решения стали положительные допинг-пробы спортсменов. Без олимпийских почестей остались тяжелоатлеты Ольга Коробка, Наталья Давыдова и Алексей Торохтий.

Украинцы участвовали в пекинской и лондонской Олимпиадах. Торохтий завоевал золото в 2012 году в весовой категории до 105 килограммов. Давыдова в 2008 году принесла стране бронзу в весовой категории до 69 кг, одновременно с ней серебро завоевала Коробка в весовой категории свыше 75 кг.

Пока правительство Украины разбирается с заслугами прошлых лет, на текущей Олимпиаде в Токио спортсмены не показываю хороших результатов. По предварительным итогам украинские атлеты занимают 56-ю строку общего рейтинга.

Российская команда уверенно удерживает четвертую позицию в общем неофициальном зачете. 33-ю медаль в копилку национальной команды принес дзюдоист Тамерлан Башаев, обыгравший украинца Якова Хаммо.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинских тяжелоатлетов лишили стипендии после скандала с допингом на ОИ
украина зеленский олимпиада тяжелая атлетика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru