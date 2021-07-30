Российский пловец Рылов рассказал об извинениях Мерфи

Токио, 30 июля. Американский пловец Райан Мерфи извинился перед россиянином Евгением Рыловым и уточнил, что его слова про допинг неправильно истолковали.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что Райн Мерфи списался с ним в социальной сети Instagram и прояснил ситуацию. По словам американского спортсмена, случилось банальное недоразумение.

«У него (Мерфи) спросили, что он думает про допинг в мире плавания. Он ответил, что, вероятно, не все являются чистыми спортсменами», — сказал российский олимпиец.

Однако журналисты, указал Рылов, неверно интерпретировали слова американца и применили их именно к финальному заплыву на 200 метров. Россиянин обратил внимание на то, что американский спортсмен извинился за это недопонимание.

«Все хорошо, никаких проблем нет», — добавил Рылов.

В пятницу Рылов завоевал золото Олимпийских игр в заплыве на 200 метров на спине, американец Мерфи финишировал вторым. После заплыва пловец из США сказал, что «заплыв не был чистым».