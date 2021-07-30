Повстанцы атаковали военных в Парагвае, есть погибшие

Асунсьон, 30 июля. Трое военных Совместной целевой группы Парагвая (FTC) погибли при взрыве бомбы в департаменте Сан-Педро, где орудуют повстанцы и левоэкстремистская группировка. Об этом сообщили власти южноамериканского государства Марио Абдо Бенитес.

«Был совершен взрыв, погибли трое военнослужащих — водитель и сопровождающие лица», — заявил представитель FTC Апестегия.

Он добавил, что в результате нападения нет пострадавших или без вести пропавших.

#Atención



???? Revelan la identidad de los fallecidos en atentado en el Norte.



???? Sto. 1ro Infantería, Lauro Ramón Monzón Acosta.



???? Sto. 1ro, Material Bélico Mauricio Pérez Paredes.



???? Sto. 1ro, Infantería Eulalio Espinoza#NPY #NosConecta #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/ies91CBT2z — NPY Oficial (@npyoficial) July 29, 2021

«Мы ведем настоящую войну, и, как и в любой войне, мы понесли потери. К сожалению, потеряли жизнь трое. Слава Богу, больше никто не был ранен или пропал без вести», — объяснил Апестегия.

Атака была совершена на две патрульные машины FTC, которые проезжали рядом с границей департамента Амамбай. В первом грузовике Mercedes Benz были Лауро Рамон Монсон Акоста, Маурисио Перес Паредес и Эулалио Эспиноса.

Члены армии перевозили элементы материально-технического обеспечения. За ними ездил еще один грузовик с шестью военнослужащими, которые начали перестрелку с организаторами атаки. Взрывчатка была расположена на дороге и активизировалась, когда машина проезжала через это место.

????#URGENTE | San Pedro: Nuevo ataque a estancia.



La Fiscal Gral. Sandra Quiñonez confirma que hay 3 o 4 víctimas fatales en el atentado en la estancia. ????



???? https://t.co/ZjsduBNmVk pic.twitter.com/xyBwpe1NNa — C9N Paraguay (@C9NParaguay) July 29, 2021

Представитель FTC прокомментировал, что президент Марио Абдо Бенитес уже связался с главой Командования внутренней обороны (CODI) полковником Нарсисо Лопесом. Инцидент произошел в 36 км от лагеря FTC, созданного правительством для борьбы с левоэкстремистской группировкой «Парагвайская народная армия» и повстанцами «Вооруженной крестьянской ассоциации».

В Парагвае действуют несколько подпольных экстремистских организаций левого толка, которые ответственны за многочисленные похищения и убийства. Совместная целевая группа была создана и развернута с целью обеспечить мир в регионе.