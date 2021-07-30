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Повстанцы атаковали военных в Парагвае, есть погибшие
Весь мир
Повстанцы атаковали военных в Парагвае, есть погибшие
Prt Scr twitter.com  /  @stereo100xela

Асунсьон, 30 июля. Трое военных Совместной целевой группы Парагвая (FTC) погибли при взрыве бомбы в департаменте Сан-Педро, где орудуют повстанцы и левоэкстремистская группировка. Об этом сообщили власти южноамериканского государства Марио Абдо Бенитес.

«Был совершен взрыв, погибли трое военнослужащих — водитель и сопровождающие лица», — заявил представитель FTC Апестегия.

Он добавил, что в результате нападения нет пострадавших или без вести пропавших.

«Мы ведем настоящую войну, и, как и в любой войне, мы понесли потери. К сожалению, потеряли жизнь трое. Слава Богу, больше никто не был ранен или пропал без вести», — объяснил Апестегия.

Атака была совершена на две патрульные машины FTC, которые проезжали рядом с границей департамента Амамбай. В первом грузовике Mercedes Benz были Лауро Рамон Монсон Акоста, Маурисио Перес Паредес и Эулалио Эспиноса.

Члены армии перевозили элементы материально-технического обеспечения. За ними ездил еще один грузовик с шестью военнослужащими, которые начали перестрелку с организаторами атаки. Взрывчатка была расположена на дороге и активизировалась, когда машина проезжала через это место.

Представитель FTC прокомментировал, что президент Марио Абдо Бенитес уже связался с главой Командования внутренней обороны (CODI) полковником Нарсисо Лопесом. Инцидент произошел в 36 км от лагеря FTC, созданного правительством для борьбы с левоэкстремистской группировкой «Парагвайская народная армия» и повстанцами «Вооруженной крестьянской ассоциации».

В Парагвае действуют несколько подпольных экстремистских организаций левого толка, которые ответственны за многочисленные похищения и убийства. Совместная целевая группа была создана и развернута с целью обеспечить мир в регионе.

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военные парагвай повстанцы
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