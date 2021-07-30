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Пентагон отказался проводить техобслуживание вертолетов ВВС Афганистана
Армия
Пентагон отказался проводить техобслуживание вертолетов ВВС Афганистана
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Randy Redman

Вашингтон, 30 июля. Министерство обороны США свернет программу технического обслуживания вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил Афганистана.

Соответствующий доклад сотрудники Пентагона уже передали на рассмотрение Конгресса США. В документе говорится, что с 2022 года финансы на ремонт и обслуживание российских Ми-17, которые стоят на вооружении афганских ВВС, выделяться не будут.

Свое решение американские военные мотивировали тем, что Афганистан отходит от использования Ми-17, заменяя их вертолетами, произведенными в США. В Пентагоне уверены, что афганские летчики в скором времени пересядут на американские UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.

Ранее Вашингтон принял решение свернуть военную миссию в Афганистане. Американский вооруженный контингент покинет территорию республики в ближайшее время. Такой шаг уже стал причиной эскалации напряженности в стране. На этом фоне в Кремле заявили, что Москва серьезно обеспокоена ухудшением обстановки в Афганистане.

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