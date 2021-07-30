В Японии рассказали о значении для Германии сделки с США по «Северному потоку — 2»

Токио, 30 июля. Вашингтон фактически согласился со строительством трубопровода «Северный поток — 2» своей сделкой с Берлином, уверен японский консультант-исследователь Едзи Камэяма.

Немецкой стороне при помощи настойчивости и упорства удалось договориться с США в вопросе трубопровода. Эксперт также рассказал о значении соглашения для ФРГ. По его словам, для Берлина оно стало победой «вырванной» у Вашингтона.

«Совместное заявление США и Германии идет еще дальше и фактически «узаконивает» «Северный поток — 2». Похоже, в США решили, что остановить проект «Северный поток — 2» уже невозможно», — пояснил Едзи Камэяма.

Соединенные Штаты сочли необходимым хотя бы показать согласие с Германией при помощи сделки по трубопроводу. В конечном итоге «СП-2» оказал большое влияние на Вашингтон, убежден эксперт. Исследователь не нашел негативных последствий в запуске газопровода, который может положительно повлиять на безопасность Европы.

«Некоторые политики и эксперты раскритиковали совместное американо-германское заявление, утверждая, что оно-де расколет Европу, но если Германия, которая является лидером Старого континента как по названию, так и по существу, сумеет поддерживать с Россией предсказуемые стабильные отношения, то это будет совсем неплохо и с точки зрения обеспечения европейской безопасности в целом», — пришел к выводу японский эксперт.

Ранее в США поддержали решение властей прекратить воздействие на строительство «Северного потока — 2». Местные журналисты поблагодарил за этот шаг президента страны Джо Байдена.