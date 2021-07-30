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Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
Спорт
Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
ТАСС  /  Алеев Егор

Токио, 30 июля. Российские фехтовальщики на шпагах Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов завоевали серебро в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио.

Золото завоевала команда шпажистов из Японии. Россияне уступили соперникам в финале со счетом 36:45. Бронзовая медаль досталась южнокорейским олимпийцам, которые обыграли команду из Китая.

Таким образом, у России на Олимпиаде-2020 десять золотых медалей, 14 серебряных и десять бронзовых.

Ранее российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина завоевали золото в командном турнире. Спортсменки отвоевали награду у представительниц Франции со счетом 45:34.

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олимпиада серебро фехтование шпага
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