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Российских туристов вернут в отели Антальи

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:36
Происшествия
Российских туристов вернут в отели Антальи
Global Look Press  /  Cevin Dettlaff/dpa

Анталья, 30 июля. Туристов, среди которых есть граждане РФ, доставят в отели, где они изначально отдыхали. По данным Генконсульства РФ, опасности из-за ситуации с лесными пожарами больше нет.

В сообщении говорится, что перемещение займет один день. Пожарная опасность миновала, добавили в Генконсульстве России.

Ранее стало известно, что отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц в турецком городе-курорте Мармарис. На территории бушевал сильный лесной пожар. На ликвидацию направлено пять вертолетов, самолет и 30 единиц специальной техники. Огонь охватил лес рядом с жилыми домами и гостиницами.

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