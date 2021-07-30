Российских туристов вернут в отели Антальи

Анталья, 30 июля. Туристов, среди которых есть граждане РФ, доставят в отели, где они изначально отдыхали. По данным Генконсульства РФ, опасности из-за ситуации с лесными пожарами больше нет.

В сообщении говорится, что перемещение займет один день. Пожарная опасность миновала, добавили в Генконсульстве России.

Ранее стало известно, что отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц в турецком городе-курорте Мармарис. На территории бушевал сильный лесной пожар. На ликвидацию направлено пять вертолетов, самолет и 30 единиц специальной техники. Огонь охватил лес рядом с жилыми домами и гостиницами.