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Россия и Лаос проведут совместные учения по борьбе с терроризмом в Приморье
Армия
Россия и Лаос проведут совместные учения по борьбе с терроризмом в Приморье
Пресс-служба Западного военного округа

Владивосток, 30 июля. Совместное российско-лаосское военное учение «Ларос-2021» пройдет в Приморском крае. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что военное учение двух государств направлено на увеличение эффективности борьбы с международным терроризмом. Как сообщает ИА PrimaMedia, в ходе маневров военнослужащие Вооруженных сил России и Лаоса, применяя различные тактические приемы, проведут уничтожение групп условных незаконных вооруженных формирований.

Перед началом активной фазы учения в ходе мероприятия будет проведено выполнение боевых стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, военнослужащие продемонстрируют метание гранат на дальность, а также легководолазную подготовку и вождение танков под водой.

Ранее сообщалось, что военные ЦВО прибыли в Узбекистан на трехсторонние учения у границ Афганистана. Участникам тренировки предстоит отработать задачи по обеспечению территориальной целостности страны.

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