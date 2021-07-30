Россия и Лаос проведут совместные учения по борьбе с терроризмом в Приморье

Владивосток, 30 июля. Совместное российско-лаосское военное учение «Ларос-2021» пройдет в Приморском крае. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что военное учение двух государств направлено на увеличение эффективности борьбы с международным терроризмом. Как сообщает ИА PrimaMedia, в ходе маневров военнослужащие Вооруженных сил России и Лаоса, применяя различные тактические приемы, проведут уничтожение групп условных незаконных вооруженных формирований.

Перед началом активной фазы учения в ходе мероприятия будет проведено выполнение боевых стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, военнослужащие продемонстрируют метание гранат на дальность, а также легководолазную подготовку и вождение танков под водой.

Ранее сообщалось, что военные ЦВО прибыли в Узбекистан на трехсторонние учения у границ Афганистана. Участникам тренировки предстоит отработать задачи по обеспечению территориальной целостности страны.