Президент Ливана готов дать показания по делу о взрыве в порту Бейрута

Бейрут, 30 июля. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в случае необходимости будет готов ответить на вопросы следствия по поводу взрыва в бейрутском порту летом 2020 августа.

«Никто не может встать над законом, неважно, какой пост он занимает, а справедливость может быть достигнута только при помощи специализированных судебных органов», — отметил глава государства.

Такое заявление Аун сделал на встрече с прокурором Гассаном Уейдатом, сообщает канцелярия президента.

Оно последовало за недавним скандалом вокруг застопорившегося расследования трагедии, случившейся почти год назад и унесшей жизни более 200 человек.

Трагедия в Бейруте

Катастрофа в порту ливанской столицы произошла 4 августа 2020 года. Согласно версии следствия, причиной мощного взрыва в гавани стали ненадлежащие условия хранения аммиачной селитры на складах порта с 2014 года.

В результате взрыва погибли 211 человек, еще свыше семи тысяч получили ранения. Порядка 300 тысяч бейрутцев остались без жилья.

По факту трагедии было инициировано расследование, которое до сих пор не дало четких результатов. Жители страны связывают отсутствие подвижек с тем фактом, что под ответственность могут попасть представители высших эшелонов власти. Так, среди тех, кого народ требует привлечь к разбирательству — экс-премьер-министр Хасан Диаб и четверо бывших министров его кабмина. К слову, это правительство спустя несколько дней после трагедии ушло в отставку в полном составе.

Текущим летом судья Тарек Битар, ведущий процесс, запросил снятие иммунитета с ряда ливанских политиков для предъявления им обвинений в преступной халатности. Это ходатайство не удовлетворили, а дело в итоге могут передать Верховному совету: не менее полусотни депутатов парламента Ливана одобрили предложение, позволяющее этому органу судить подозреваемых.

Данная инициатива также встретила отпор со стороны ливанцев. Верховный совет представляет собой судебный орган, созываемый для расследования дел об импичментах. В него входят восемь старших судей и семь парламентариев, назначаемых их коллегами. Инстанция не предназначена для расследования катастроф.

Родственники жертв и пострадавшие считают, что таким образом парламент пытается подорвать расследование. Если дело действительно передадут в ведение Верховного совета, ходатайство Битара о снятии иммунитета с бывших министров так и останется подвешенным в воздухе.

Расследование катастрофы также осложняется препятствиями, чинимыми теми представителями власти, которые должны были бы содействовать процессу. Например, несколько ранее временный министр внутренних дел Мухаммад Фахми отклонил запрос на допрос начальника службы общей безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима.

Judge Fadi Sawan Might issue an arrest warrant on the Director General of the State Security Service General Tony Saliba, who was summoned for questioning on the case of #Beirut Blast, and did not attend the today's investigation session. pic.twitter.com/Nns3LN6K8b — ܡܐܪܝܘ ???????????????? (@MarioLeb79) December 17, 2020

Не менее примечателен и тот факт, что до Битара дело вел судья Фади Саван, который также выступил с заключением, что к катастрофе привела халатность представителей высших эшелонов власти. Его отстранили от расследования, поскольку при взрыве повреждения получил и его дом — а значит, судья не может быть беспристрастным.

Народ требует правды

Намеренное затягивание расследования выливается в народные протесты. Так, в середине июля родственники жертв и пострадавших при взрыве в порту организовали демонстрацию у дома Мухаммада Фахми, которая впоследствии переросла в стычки с полицией.

Основным требованием протестующих стал отказ парламента лишить депутатской неприкосновенности руководителя Главного управления общественной безопасности генерал-майора Ибрагима.

Angry relatives of Beirut blast victims attempt to storm minister’s residence https://t.co/OgCkvwR6KS pic.twitter.com/SRJK4MVSou — Arab News (@arabnews) July 14, 2021

В напоминание о жертвах демонстранты принесли с собой пустые гробы, которые затем начали перебрасывать через забор резиденции Фахми. При этом участники выкрикивали оскорбления в адрес обвиняемых в катастрофе и призывали сотрудников полиции не защищать «чиновников, которые морят их голодом».

Через несколько часов после начала демонстрации протестующие разбили окно дома чиновника. В итоге для разгона акции правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.