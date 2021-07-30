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МИД прокомментировал возможную эвакуацию российских туристов из Турции

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:32
Происшествия
МИД прокомментировал возможную эвакуацию российских туристов из Турции
Global Look Press  /  Cevin Dettlaff/dpa

Москва, 30 июля. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что граждан России не будут экстренно эвакуировать из Турции, так как в этом нет никакой необходимости.

По словам Грушко, ситуация с пожарами контролируется ежеминутно. Консульство получает оперативную информацию о происходящем. При этом он отметил, что для россиян сделают все возможное, чтобы их пребывание в Турции стало безопасным.

Ранее сообщалось, что российских туристов могут эвакуировать из Антальи из-за ситуации с лесными пожарами. Генконсульство России призывало всех быть готовыми к этому.

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