Суд в Испании не выдал российским правоохранителям доктора Блюма

Мадрид, 30 июля. Испанский суд отказал российской стороне в экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма.

Соответствующее заявление сделала Национальная судебная коллегия Испании, сославшись на то, что дело уже было расследовано и закрыто в суде Малаги. О решении не выдавать доктора медицинских наук России сообщила пресс-служба юридической инстанции.

Сам обвиняемый на суде об экстрадиции заявил о своем несогласии с возможной выдачей РФ. Блюм аргументировал это тем, что вся его жизнь в течение последних десяти лет связана с Испанией.

Напомним, что сотрудники российских правоохранительных органов обвинили Евгения Блюма в хищении порядка 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), в связи с чем потребовали его выдачи. Спортсменка неудачно упала на тренировке во время Олимпиады в Сочи, после чего перестала ходить. Тогда Блюм пообещал поставить ее на ноги, если она заключит с ним договор. Лечение оказалось неэффективным, и фристайлистка подала на мошенника в суд.