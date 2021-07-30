Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 15:22
15:18
Происшествия
Во время испытаний в Австралии загорелся 13-тонный аккумулятор Tesla Megapack
15:18
Экономика
Компания Daimler презентует восемь машин в рамках IAA Mobility
15:18
Спорт
Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
15:15
Происшествия
Анонимы «заминировали» Офис президента Украины
15:13
Политика
РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»
15:10
Наука
Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
15:09
Общество
Борьба за умы: в Совфеде рассказали, как спасти молодежь от моральной деградации
15:00
Видео
Инженерные войска провели учения во Владимирской области
14:59
Общество
Власти Петербурга выделили деньги на фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде
14:59
Общество
Украинцам на примере дорог показали, как изменился Крым после воссоединения с Россией
Все новости

Песков не стал разделять участников массовой драки в Крыму по национальности

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:26
Происшествия
Песков не стал разделять участников массовой драки в Крыму по национальности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовую драку, которая произошла в Крыму.

Любой гражданин РФ, совершивший преступное деяние, подлежит наказанию. В случае с дракой в Крыму, в которой принимали участие представители разных национальностей, нет необходимости говорить об их этнической принадлежности, заявил Песков.

Какой-то дополнительной информации об инциденте в Кремль не поступало. Данными вопросами занимаются сотрудники полиции и Росгвардии, президенту РФ о частных случаях не докладывают, заключил пресс-секретарь главы России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Песков не стал разделять участников массовой драки в Крыму по национальности
песков крым драка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru