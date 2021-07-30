Песков не стал разделять участников массовой драки в Крыму по национальности

Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовую драку, которая произошла в Крыму.

Любой гражданин РФ, совершивший преступное деяние, подлежит наказанию. В случае с дракой в Крыму, в которой принимали участие представители разных национальностей, нет необходимости говорить об их этнической принадлежности, заявил Песков.

Какой-то дополнительной информации об инциденте в Кремль не поступало. Данными вопросами занимаются сотрудники полиции и Росгвардии, президенту РФ о частных случаях не докладывают, заключил пресс-секретарь главы России.