Глава Генштаба ВС РФ прибыл на специальные учения военнослужащих ЗВО

Москва, 30 июля. Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов лично проинспектировал проведение специальных учений военнослужащих Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, Герасимов заслушал доклады командования округа, а также оценил маневры подразделений военной полиции совместно с инженерными войсками и ВДВ в городских условиях. Также ему продемонстрировали возможности средств радиоэлектронной борьбы и практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли.

Ранее военнослужащие ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа задействовали ОТРК «Искандер-М» в ходе учений на полигоне в Ивановской области. Расчеты отработали скрытную передислокацию в указанные позиционные районы, развернули транспортно-заряжающие машины и пусковые установки, после чего подготовили данные для атаки и выполнили ракетные удары.