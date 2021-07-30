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Глава Генштаба ВС РФ прибыл на специальные учения военнослужащих ЗВО
Армия
Глава Генштаба ВС РФ прибыл на специальные учения военнослужащих ЗВО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июля. Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов лично проинспектировал проведение специальных учений военнослужащих Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, Герасимов заслушал доклады командования округа, а также оценил маневры подразделений военной полиции совместно с инженерными войсками и ВДВ в городских условиях. Также ему продемонстрировали возможности средств радиоэлектронной борьбы и практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли.

Ранее военнослужащие ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа задействовали ОТРК «Искандер-М» в ходе учений на полигоне в Ивановской области. Расчеты отработали скрытную передислокацию в указанные позиционные районы, развернули транспортно-заряжающие машины и пусковые установки, после чего подготовили данные для атаки и выполнили ракетные удары.

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россия герасимов зво вс рф
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