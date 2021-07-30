Сахалинец спас из мусорного контейнера новорожденного щенка

Южно-Сахалинск, 30 июля. В селе Дальнее в мусорном контейнере сахалинец обнаружил семь щенков в пакете. Только один малыш выжил.

По словам мужчины, он нашел щенка, когда выбрасывал мусор возле общественной бани. Он услышал визг, наклонился к контейнеру и увидел пакет с детенышами.

Из всех щенков выжила только одна девочка. Ее забрал домой сахалинец. Он обработал рану малышки и попытался ее накормить. Мужчина ищет кормящую собаку, чтобы выходить щенка.

Пожарный из Нижегородской области Александр Борков спас детеныша косули, сообщал ФАН. Израненного малыша он заметил вблизи деревни Дуброво.