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Сахалинец спас из мусорного контейнера новорожденного щенка

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:18
Общество
Сахалинец спас из мусорного контейнера новорожденного щенка
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 30 июля. В селе Дальнее в мусорном контейнере сахалинец обнаружил семь щенков в пакете. Только один малыш выжил.

По словам мужчины, он нашел щенка, когда выбрасывал мусор возле общественной бани. Он услышал визг, наклонился к контейнеру и увидел пакет с детенышами.

Из всех щенков выжила только одна девочка. Ее забрал домой сахалинец. Он обработал рану малышки и попытался ее накормить. Мужчина ищет кормящую собаку, чтобы выходить щенка.

Пожарный из Нижегородской области Александр Борков спас детеныша косули, сообщал ФАН. Израненного малыша он заметил вблизи деревни Дуброво.

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