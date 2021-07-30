Новый саратовский пляж закрыли для купания из-за бактерий, но людей это не остановило

Саратов, 30 июля. Новый пляж в центре города временно закрыли для купания, на нем рекомендовано только загорать. Комиссия Роспотребнадзора обнаружила в воде превышенное количество бактерий.



Несмотря на официальный запрет властей, десятки саратовцев продолжают купаться на пляже. Людей не пугает даже зеленый оттенок излишне «цветущей» воды.

«Ну, мы слышали, что купаться нельзя. Но мы только «ноги мочили», честное слово. Погода слишком жаркая, как можно загорать без воды. Вода, конечно, выглядит сомнительно, но она всегда такая, когда слишком жаркая погода», — рассказала корреспонденту ФАН успевшая побывать на пляже Татьяна Р.

Саратовскую область ждут шквалистый ветер, град и жара +40. Погода может меняться несколько раз в день.