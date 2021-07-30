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Новая книга об Ангеле Меркель раскроет детали эмоциональных разговоров с Путиным
Политика
Новая книга об Ангеле Меркель раскроет детали эмоциональных разговоров с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 30 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель нередко беседовала с президентом России Владимиром Путным по телефону, и многие диалоги выходили очень эмоциональными, рассказал историк Ральф Боллман.

Новый труд немецкого историка «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» охватывает всю жизнь политика с самого рождения до грядущего ухода в отставку в 2021 году. Автор не скупится на лестные выражения и эпитеты, называя Меркель «кризис-менеджером Европы» и «самой влиятельной женщиной-политиком». Особое внимание в книге также уделено событиям 2014 года. Как утверждает Боллман, Меркель десятки раз звонила президенту России Владимиру Путину. Диалоги эти проходили на повышенных тонах, были самыми яркими и эмоциональными в карьере канцлера.

«Они говорят друг другу все в лицо. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», — цитирует историк сотрудников, прослушивающих разговоры высших чинов ФРГ.

Беседы с Путиным были похожи на словесные дуэли. Российский лидер, как правило, говорил много, а редкие эмоциональные всплески казались больше похожи на проявление «холодного расчета». Национальные лидеры уважали друг друга, но от этого их диалоги «более приятными» не становились. Чтобы выдерживать непростые переговоры с президентом России, рассказывает биограф, Меркель «тренировалась» на итальянском экс-премьере Сильвио Берлусконе и немецком политике Роланде Кохе.

Несмотря на сложности в общении с Владимиром Путиным, Меркель предпочла Россию США в качестве долгосрочного партнера. Как пишет авторитетное американское издание Politico, выбор канцлера ФРГ хорошо подчеркивает сделка по трубопроводу «Северный поток — 2», заключенная с главой Белого дома Джо Байденом.

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