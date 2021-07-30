Актер сериала «Марш Турецкого» умер рядом с прикованной к постели матерью

Москва, 30 июля. Российского актера Максима Михайлина нашли мертвым в своей московской квартире. Оказалось, рядом с ним на протяжении десяти дней пролежала больная мать.

Источник ФАН, близкий к семье, подтвердил, что тело Михайлина несколько дней лежало в квартире. Его мать оказалась прикована к постели несколько лет назад по состоянию здоровья. Максим за ней ухаживал. Женщине в возрасте 69 лет удалось выжить. При этом она в тяжелом и истощенном состоянии, добавил собеседник агентства.

Актер перестал выходить на связь и отвечать на звонки, после чего близкие покойного вызвали сотрудников полиции. Когда они прибыли на место происшествия и вскрыли квартиру знаменитости, то нашли тело артиста внутри без признаков насильственной смерти.