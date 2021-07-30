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Мишустин назвал сроки старта субсидируемых полетов дальневосточной авиакомпании

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:19
Экономика
Мишустин назвал сроки старта субсидируемых полетов дальневосточной авиакомпании
pixabay.com

Москва, 30 июля. Регулярные субсидируемые полеты дальневосточной авиакомпании начнутся во второй половине августа 2021 года. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году будет направлено от Правительства РФ 1,58 млрд рублей. Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал в конце прошлого месяца.

Выделенные из резервного фонда правительства средства позволят сократить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. Стоимость авиабилета составит от 2,2 до 10,9 тыс. рублей.

Дальневосточная авиакомпания примет восемь самолетов «Суперджет 100» до 2024 года. Первый летательный аппарат поступит уже в этом году.

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