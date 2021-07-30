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Нарышкин рассказал о неспособности США самостоятельно регулировать мировые кризисы

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:21
Политика
Нарышкин рассказал о неспособности США самостоятельно регулировать мировые кризисы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июля. Соединенные Штаты не могут только лишь своими силами регулировать мировые кризисы, убежден директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Он также дал характеристику ЦРУ. В России его считают партнерской службой, подчеркнул глава СВР. Вашингтон и Москва проводят обмен данными по борьбе с терроризмом. Однако контакты стали менее активными, пояснил Нарышкин.

Ранее глава СВР прокомментировал политику Великобритании в адрес России. Он назвал действия Лондона недальновидными.

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сша нарышкин цру
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