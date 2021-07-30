Ливия объявила об открытии Прибрежного шоссе

Сирт, 30 июля. Ливия объявила о возобновлении работы Прибрежного шоссе, соединяющего восточную и западную части страны, спустя более двух лет после его закрытия.

Об этом сообщил Совместный военный комитет «5+5», завершивший шестой раунд встреч в Сирте, состоявшихся при участии представителей ООН. В своем заявлении ведомство добавило, что спокойный проезд гражданского транспорта по автомагистрали обеспечивается объединенными силами безопасности, подчеркнув, что в их задачи входит не допускать движение военных конвоев по этой дороге.

Комитет также призвал главу Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу ускорить назначение министра обороны, и обратился к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) с просьбой направить экспертов по безопасности на места.

В начале месяца завершились ремонтные работы на шоссе, связывающем города Сирт на востоке и Мисурата на западе страны, в рамках подготовки к его открытию. Возобновление движения по трассе, работа которой остановилась в апреле 2019 года, являлось одной из самых сложных задач перед исполнительными властями Ливии.