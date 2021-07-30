Табриз Шахиди о рейтинге звезд от Forbes: Часть селебрити никогда не раскроют доходов

Рейтинг российских звезд от Forbes основан лишь на тех данных, которые пожелали предоставить сами артисты. Подобные рейтинги не влияют ни на продажи, ни на гонорары звезд. Об этом в интервью ФАН заявил отечественный продюсер Табриз Шахиди.

Ранее российская редакция Forbes представила очередной рейтинг 50 самых популярных и высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта РФ. По словам составителей списка, попадание в топ обеспечивали два фактора — доходы и популярность. Последняя подсчитывалась по числу упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и подписчиков в Instagram и YouTube.

«Этот список создан исключительно на основе данных, которые пожелали предоставить артисты, — без данных, которые артисты афишировать не желают. Расчеты делались на цифрах, которые нафантазировали эксперты, минус приблизительные знания рынка цифровой дистрибуции», — заявил Шахиди.

Отвечая на вопрос о том, влияют ли подобные рейтинги на успех, популярность и заработок звезд, продюсер был категоричен:

«Часть селебрити никогда не раскроют истинных доходов. Другие, наоборот, приукрасят размеры своих успехов. Эти рейтинги не имеют влияния ни на продажи, ни на уровень запрашиваемых гонораров артиста или корректировку их размеров».

ТАСС / Красильников Станислав

Нынешний рейтинг Forbes возглавил экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов. По данным издания, с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года его доход составил 12 млн долларов, а в СМИ он был упомянут свыше 103 тыс. раз. При этом спортсмен имеет более 29 млн подписчиков в соцсетях. На втором месте — Алишер Моргенштерн с доходом 7,4 млн долларов и 17,7 млн подписчиков. Третью строчку заняла Ольга Бузова: ее доход составил 3,3 млн долларов, имя телеведущей упоминалось почти 88 тыс. раз в СМИ и более 3 млн — в соцсетях, а число подписчиков в Instagram и YouTube превышает 23 миллиона.

В первую десятку рейтинга вошли рэпер Тимати, музыкант Сергей Шнуров, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, музыкант Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.

Табриз Шахиди возглавляет компанию-поставщика звезд на мероприятия в РФ. Он работал с такими исполнителями, как Земфира, Денис Мацуев, Леонид Ярмольник, Алена Свиридова, Сосо Павлиашвили и др.