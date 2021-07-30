Российский адвокат рассказал, как не попасться на обман микрофинансовых организаций

Москва, 30 июля. Различные микрофинансовые организации (МФО) пользуются хитрым планом, позволяющим навязать заем гражданину, который не подозревает об этом.

Сотрудник Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов объяснил, что некоторые МФО научились дистанционно навязывать свои услуги. Он привел пример, когда женщине «случайно» перевели деньги на карту, а потом требовали выплатить процент при возврате средств владельцу, который оказался МФО. При обращении в полицию женщине заявили об отсутствии признаков действий, за которые можно было бы привлечь к ответственности.

Он отметил, что в этой истории сумму пострадавшей перевело физическое лицо, а рассчиталась она с юридическим. Магомедов подчеркнул, что в таких случаях следует обращаться в прокуратуру, так как в полиции ее заявление должны были зарегистрировать либо предоставить письменный отказ, передает LIFE.ru

При поступлении на счет случайной суммы россиянам рекомендовали обратиться в банк. Там следует составить документ о получении ошибочного перевода, взяв копию обращения, заверенную банком. При необходимости следует обращаться в полицию, а если из МФО начнутся звонки, то следует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Как ранее сообщалось, мошенники создали новый способ обмана с инвестициями в Роскосмос. Информацию подтвердили специалисты и банки.