Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 15:21
15:18
Происшествия
Во время испытаний в Австралии загорелся 13-тонный аккумулятор Tesla Megapack
15:18
Экономика
Компания Daimler презентует восемь машин в рамках IAA Mobility
15:18
Спорт
Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
15:15
Происшествия
Анонимы «заминировали» Офис президента Украины
15:13
Политика
РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»
15:10
Наука
Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
15:09
Общество
Борьба за умы: в Совфеде рассказали, как спасти молодежь от моральной деградации
15:00
Видео
Инженерные войска провели учения во Владимирской области
14:59
Общество
Власти Петербурга выделили деньги на фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде
14:59
Общество
Украинцам на примере дорог показали, как изменился Крым после воссоединения с Россией
Все новости

Российский адвокат рассказал, как не попасться на обман микрофинансовых организаций
Общество
Российский адвокат рассказал, как не попасться на обман микрофинансовых организаций
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 30 июля. Различные микрофинансовые организации (МФО) пользуются хитрым планом, позволяющим навязать заем гражданину, который не подозревает об этом.

Сотрудник Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов объяснил, что некоторые МФО научились дистанционно навязывать свои услуги. Он привел пример, когда женщине «случайно» перевели деньги на карту, а потом требовали выплатить процент при возврате средств владельцу, который оказался МФО. При обращении в полицию женщине заявили об отсутствии признаков действий, за которые можно было бы привлечь к ответственности.

Он отметил, что в этой истории сумму пострадавшей перевело физическое лицо, а рассчиталась она с юридическим. Магомедов подчеркнул, что в таких случаях следует обращаться в прокуратуру, так как в полиции ее заявление должны были зарегистрировать либо предоставить письменный отказ, передает LIFE.ru

При поступлении на счет случайной суммы россиянам рекомендовали обратиться в банк. Там следует составить документ о получении ошибочного перевода, взяв копию обращения, заверенную банком. При необходимости следует обращаться в полицию, а если из МФО начнутся звонки, то следует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Как ранее сообщалось, мошенники создали новый способ обмана с инвестициями в Роскосмос. Информацию подтвердили специалисты и банки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский адвокат рассказал, как не попасться на обман микрофинансовых организаций
мошенники банки перевод мфо обман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru