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Биологи проверили способность коронавируса встраиваться в ДНК человека
Наука
Биологи проверили способность коронавируса встраиваться в ДНК человека
pixabay.com

Канберра, 30 июля. Способен ли коронавирус встраиваться в клетки человека, выяснил международный коллектив исследователей в ходе научной работы.

Некоторые вирусы могут встраиваться в геном человека, среди них ВИЧ-1 и гепатит В. Ряд ученых высказал гипотезу, что коронавирус имеет аналогичные возможности.

Специалисты из Университета Квинсленда в Австралии совместно с учеными из Испании, Франции и Великобритании проверили это предположение. Они провели эксперимент на зараженных коронавирусом человеческих клетках линии HEK293T. Результаты показали, что ни сам патоген, ни его фрагменты, которые используются в вакцинах, не встраиваются и не меняют ДНК носителя.

Биологи из Японии ранее выявили особенность штамма коронавируса «Лямбда». Мутация может скрываться от антител в организме.

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