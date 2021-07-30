Биологи проверили способность коронавируса встраиваться в ДНК человека

Канберра, 30 июля. Способен ли коронавирус встраиваться в клетки человека, выяснил международный коллектив исследователей в ходе научной работы.

Некоторые вирусы могут встраиваться в геном человека, среди них ВИЧ-1 и гепатит В. Ряд ученых высказал гипотезу, что коронавирус имеет аналогичные возможности.

Специалисты из Университета Квинсленда в Австралии совместно с учеными из Испании, Франции и Великобритании проверили это предположение. Они провели эксперимент на зараженных коронавирусом человеческих клетках линии HEK293T. Результаты показали, что ни сам патоген, ни его фрагменты, которые используются в вакцинах, не встраиваются и не меняют ДНК носителя.

Биологи из Японии ранее выявили особенность штамма коронавируса «Лямбда». Мутация может скрываться от антител в организме.