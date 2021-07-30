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Археологи обнаружили в Грузии окаменелость охотничьей собаки возрастом 1,8 млн лет
Наука
Археологи обнаружили в Грузии окаменелость охотничьей собаки возрастом 1,8 млн лет
pixabay.com

Тбилиси, 30 июля. Специалисты в ходе археологических раскопок нашли на территории Грузии челюстную кость гигантского пса, который жил почти 1,8 млн лет назад.

Предполагается, что находка относится к первой охотничьей собаке в Европе. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые из Университета Флоренции сделали вывод, что останки принадлежат виду Canis lycaonoides — «евразийской охотничьей собаке». Основываясь на отсутствии износа зубов эксперты предположили, что собака была молодой. Ее вес составлял примерно 30 килограммов. По словам археологов, это — самое раннее свидетельство появления охотничьей собаки в Европе, пишет Planet Today.

Археологи ранее нашли древнейшее орудие каменного века на окраине Касабланки. Обнаруженный инструмент относится к эпохе, почти вдвое более древней, чем считалось ранее.

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грузия собака находка
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