Вода из-под крана в Самаре может поменять цвет из-за водорослей

Самара, 30 июля. Активное цветение воды в реке Волге вызвало обеспокоенность жителей региона. Они опасаются, что жидкость из водопроводных сетей не позволит использовать ее в пищевых целях.

«За состоянием воды следит специальное подразделение – «Испытательный центр контроля качества питьевой и природной воды», имеющее подтверждение компетенции «Росаккредитации». Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети, анализируют более 50 показателей. По лабораторным данным, каких-либо значительных изменений в составе воды сейчас нет», — успокоили граждан в компании «РКС-Самара».

Тем не менее, коммунальщики не исключают, что цвет воды в ближайшее время может поменяться.

«Массовое развитие сине-зеленых водорослей в дальнейшем может оказать серьезное влияние. При разложении остатков этих водных растений из придонных слоев почвы и торфяников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты, которые придают воде желтую или желтовато-бурую окраску. Подобная ситуация наблюдалась в Волге зимой 2019–2020 года, летом и осенью 2013. При определенных природных условиях это может повториться», — сообщается на сайте «РКС-Самара».

Ранее ФАН сообщал, что в реке Волге у Самары наблюдается массовая гибель рыбы. Специалисты также связывают это с бурным ростом водорослей из-за жаркой погоды.