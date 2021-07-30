«Им нужны деньги»: эксперт объяснил, почему США признали «учебное поражение» перед Китаем

Вашингтон, 30 июля. Американские военные проиграли учения против Китая, которые прошли в Южно-Китайском море в октябре прошлого года. Об этом заявил генерал Джон Хайтен во время выступления в Институте развивающихся технологий в Вашингтоне. Сообщило издание Stars and Stripes.

The U.S. military was crippled during a classified war game last year that exposed vulnerabilities the Pentagon is trying to fix, the vice chairman of the Joint Chiefs said. https://t.co/xcVXuppncI — Stars and Stripes (@starsandstripes) July 28, 2021

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Военачальник отметил, что учения «провалились с треском», потому что американцы потеряли «информационное доминирование», которое помогало им многие годы.

«Что будет, если с самого начала данной информации не будет? Это большая проблема, с которой мы столкнулись. Представьте, чем в течение последних двадцати лет занимались наши реальные соперники. Нам пришлось отступить на шаг», — сказал Хайтен.

Генерал также подчеркнул, что шансы на успех в войне США против Китая «стремительно сокращаются» и необходимо в срочном порядке модернизировать вооруженные силы для того, чтобы сдерживать Поднебесную.

В ходе выступления Хайтен анонсировал также новую стратегию «расширенного маневра», которая предусматривает оперативное командование различными видами войск и возможность принимать быстрые решения во время боя.

Нужны деньги

По словам бывшего начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, в последнее время в американских СМИ часто появляется информация о том, что армия США «слабо подготовлена» или что их флот и истребители «устарели». Отчасти это действительно так, и даже успехи в информационной войне не могут скрыть «остывание», которое наметилось у американцев в военно-воздушных и других родах войск. Но в действительности подобные заявления нужны для того, чтобы получить дополнительное финансирование.

«Такие заявления в духе «все устарело» говорят о том, что им нужны деньги для создания новой инфраструктуры, нужна и военно-морская, космическая и другая техника. Поэтому на сегодня Америка вышла на такой этап, когда нужно мощное перевооружение, и в информационную систему им нужно вложить гораздо больше, чем во все остальные виды войск, и идет борьба за эти деньги. Поэтому появляются такие оценки, что нас кто-то там предвосхитил, кто-то лучше, кто-то хуже», — считает Хатылев.

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Если говорить об угрозе со стороны Китая, то она, безусловно, есть, потому что страна «не стоит на месте» и активно обновляет военную и другие инфраструктуры.

«На сегодняшний день они (Китай) создали свою космическую станцию, обновили всю информационно-разведывательную инфраструктуру и выделили большие средства для создания комплекса обеспечения информационных войн. Они успешно проводят операции. Другое дело, что опыт американцев на сегодняшний день — таких организаций, как ФБР, и других, — показывает хорошую подготовку. Поэтому говорить, что китайцы полностью их превзошли, преждевременно», — рассказал военачальник.

По словам Хатылева, конфликта между государствами в ближайшее время не будет, но Китай, безусловно, продолжит давить на Соединенные Штаты и намерен отстаивать собственное превосходство в морском пространстве.