МИД РФ: Москва внимательно следит за учениями НАТО в Грузии Agile Spirit

Москва, 30 июля. Россия внимательно следит за проведением на территории Грузии военных учений НАТО Agile Spirit, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, маневры вызывают обеспокоенность российской стороны. В этой связи Москва готова предпринимать все необходимые меры для защиты своих интересов.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии в десятый раз. Официальная цель маневров — повышение оперативной совместимости в операциях многонациональных сил. Ранее сообщалось, что в тренировочной операции приняли участие и украинские военные. Подразделения ВСУ и ВС Грузии провели совместные занятия на полигоне Орфоло, в ходе которых украинские морпехи перешли в контратаку против условного противника с использованием грузинской бронетехники.