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Банк России опубликовал официальные курсы валют на 31 июля

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:57
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 31 июля
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 30 июля. Стоимость национальной валюты США подешевела по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на сайте Центрального банка РФ.

Курс доллара опустился на 5,16 копейки, закрепившись на уровне 73,14 рубля за единицу. Европейская валюта, наоборот, подорожала, увеличившись на 12,89 копейки, до 86,99 рубля за евро.

На старте торгов Московской биржи доллар вырос в цене на 3 копейки, до 73,18 рубля. Биржевой курс евро при этом сократился на 12 копеек и оказался на отметке 86,84 рубля.

Курс российской валюты в августе 2021 года сохранится в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 86-89 рублей к евро. Таким прогнозом поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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