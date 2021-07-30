Несовершеннолетний ребенок — это не приложение к родителям, а полноценный гражданин своей страны, который, точно так же, как и взрослый, имеет право путешествовать по всему миру, в том числе в одиночестве. Разумеется, для этого необходимо соблюсти определенные правила, нарушение которых может привести к тому, что маленький турист останется без поездки. Как правило, к подобному печальному итогу приводят ошибки родителей в оформлении документов. Сегодня вместе с нашим экспертом — адвокатом Мариной Светлицкой — мы разбираемся, как дети могут самостоятельно или в сопровождении взрослых пересекать границу, и отвечаем на самые частые вопросы по этой теме.

Из личного архива Марины Светлицкой /

Существуют ли особые требования к выезду несовершеннолетних за границу и чем они обусловлены?

Определенные требования к вывозу детей за рубеж государство выдвигает, прежде всего, для обеспечения их законных прав и интересов.

«Согласно закону, особый статус несовершеннолетнего позволяет ему выезжать в другое государство вместе с одним из его законных представителей — отцом или матерью, в случае если иной законный представитель официально не уведомил о своем несогласии на выезд, — разъясняет Марина Светлицкая. — Если же несовершеннолетний гражданин намерен выехать за территорию страны без родителей, он обязан держать при себе не только гражданский паспорт, но и согласие одного из законных представителей, которое следует оформить у нотариуса. В этом документе нужно указать сроки выезда и наименование государства, которое ребенок собирается посетить».

Какой закон определяет эти требования, и поменялись ли они в 2021 году?

Правила выезда за рубеж граждан России, не достигших совершеннолетия, установлены Федеральным законом № 114 от 15 августа 1996 года. Кроме того, в законе о порядке выезда и въезда в РФ несовершеннолетних граждан произошли определенные изменения в 2021 году. Так, один из родителей имеет право не согласиться с выездом ребенка из РФ на тот или иной период времени и/или в определенное государство. В то же время табу на выезд ребенка с этим законным представителем не распространяется. Также существует возможность отозвать документ о несогласии во внесудебном порядке, устанавливаемом МВД, а все спорные моменты решают в судебном порядке. Что же касается отправки несовершеннолетнего гражданина за рубеж без родителя в качестве сопровождающего, то отныне такая возможность может быть ему предоставлена при наличии заверенного нотариусом согласия одного, а не обоих законных представителей.

Федеральное агентство новостей /

Как организуют выезд за границу несовершеннолетнего в различных случаях?

С обоими родителями

Для путешествия с родителями несовершеннолетний гражданин России должен иметь с собой заграничный или российский паспорт либо свидетельство о рождении (при выезде в страны СНГ). Также желательно иметь при себе документы, которые могут подтвердить родство, особенно если фамилии родителей и детей не совпадают.

С одним из родителей

Вне зависимости от того, состоят ли папа и мама ребенка в законном браке, заверенное нотариально согласие от родителя, не принимающего участие в поездке, не требуется. Исключением является ситуация, когда ранее он официально заявил о своем несогласии. Тем не менее согласие может понадобиться для открытия ребенку визы, особенно если речь идет о посещении государств Шенгенского соглашения. В целом же для выезда за границу несовершеннолетнего потребуется предъявить заграничный паспорт и свидетельство о рождении, подтверждающий родство документ, а также документ о смене фамилии или свидетельство о браке (если фамилии разные).

Без родителей

Если несовершеннолетнего ребенка сопровождают в зарубежье третьи лица, нотариально заверенного согласия одного из законных представителей также будет достаточно, если второй родитель не объявил о своем несогласии с поездкой. Если же вы готовы отпустить сына или дочь в самостоятельное путешествие или просто желаете «переправить» ребенка за рубеж на поезде или самолете, с тем, чтобы там его встретил родственник или взрослый, которому вы доверяете, следует иметь ввиду, что дети до 2 лет и дети-инвалиды до 12 лет вправе совершать заграничные поездки только в сопровождении взрослого. В свою очередь, ребенок с 2 до 12 лет может отправиться в зарубежный тур как вместе со взрослым, так и просто под наблюдением представителя компании-перевозчика. А вот с 12 лет маленький гражданин может путешествовать самостоятельно — опять же, при отсутствии запрета от родителей на выезд за границу несовершеннолетнего.

С бабушкой, дедушкой или другим родственником

Когда несовершеннолетний гражданин отправляется за границу с одним или несколькими родственниками, им также потребуется предъявить согласие на выезд ребенка за границу, составленное одним из законных представителей маленького гражданина. При этом документ должен содержать информацию о сроках поездки, пункте назначения и лице, сопровождающем несовершеннолетнего.

pixabay.com / Jan Vašek

Где и как можно оформить согласие на выезд ребенка за границу?

Как уже было сказано, согласие на поездку следует оформлять у нотариуса. Для этого потребуются паспорта родителя и ребенка, свидетельство о рождении ребенка, а также паспортные данные лица, которое выезжает вместе с несовершеннолетним.

«Многие также полагают, что для организации поездки понадобится доверенность на выезд ребенка за границу, однако, с точки зрения закона, она не нужна, согласия одного из законных представителей вполне достаточно», — добавляет эксперт.

Чего следует ожидать, если пакет документов на выезд ребенка окажется неполным?

Ответ на этот вопрос однозначен: несовершеннолетнего не выпустят за пороги страны, исключений здесь быть не может. Единственное, что можно сделать — принять необходимые меры по получению недостающих документов. Впрочем, хорошая новость состоит в том, что сотрудники пограничных служб не оставят не пропущенного через границу ребенка одного: организуют места ожидания, проинформируют законных представителей и окажут содействие в отправке несовершеннолетнего вместе с представителями по обратному маршруту.