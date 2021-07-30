Пенсионный фонд назвал способы досрочно выйти на пенсию любому россиянину

Москва, 30 июля. Отделение пенсионного фонда России по Челябинской области сообщило, что теперь на пенсию можно выходить, имея стаж 37–42 года, пишет Lenta.Chel.

Регулирующий данное нововведение закон действует с 1 января 2019 года. На пенсию теперь действительно можно выйти на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в случае, если стаж длителен.

В Пресс-службе ведомства также уточнили, что на пенсию смогут выйти женщины с наработанным стажем 37 лет и мужчины, которые работали 42 года. Естественно, что он будет работать только после достижения пенсионного возраста — 55 и 60 лет соответственно.

Досрочная пенсия в связи с длительным стажем также засчитывает и периоды деятельности, выполнявшейся не на территории России, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России.

Учитываются также и периоды получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности. А вот служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и время получения пособия по безработице в досрочной пенсии учитываться не будут.

В то же время на общих основаниях, то есть по старости, они засчитываются при определении права на установку страховой пенсии. Любой гражданин РФ может узнать свой страховой стаж, обратившись за выпиской по индивидуальному счету. Сегодня это можно сделать как через личный кабинет на сайте ПФР, так и на Едином портале госуслуг. Существует и другой вариант — обратиться лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Ранее сообщалось, как ПФР помог признанному умершим пенсионеру в восстановлении документов.