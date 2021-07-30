Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии

Москва, 30 июля. Суд вынес приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко. Он обвинялся в мошенничестве.

Военный суд признал генерала Милейко виновным в мошенничестве с квартирой для супруги. По версии следствия, в 2012 году его жена незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Ущерб от его действий составил почти 10 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего генерал-лейтенанта к шести годам лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Пока неизвестно, будут ли его обжаловать.