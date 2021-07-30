Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса

Курган, 30 июля. Сотрудники транспортной прокуратуры Кургана провели проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей после задержки рейса авиакомпании «Победы» из Кургана в Москву.

Уточняется, что авиаперевозчик не организовал размещение пассажиров в гостинице, не предоставил им напитки и горячее питание после того, как самолет сообщением Курган – Москва был задержан на больше восьми часов. Это произошло в нарушение Федеральных авиационных правил.

По данному факту генеральный директор авиакомпании получил представление от транспортной прокуратуры. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа за нарушение прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» заплатит штраф и неустойку за игнорирование требований пермячки.