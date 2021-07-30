Большегрузы против сельских дорог: кто прав в бесконечном конфликте бизнеса и жителей

Саратовская область в последние несколько лет стала площадкой для массовых строек. В большом количестве создаются новые заводы, вырастают дома и обновляется инфраструктура. Возможно, темпы роста идут чуть медленнее, чем хотелось бы, но масштабы строительства все равно внушают уважение.

Однако в таком взрывном развитии нашлись и минусы, которые затронули часть жителей области. Речь идет о большегрузах, которые массово возят песок, жизненно необходимый для любого строительства. Многотонные машины разбивают дороги, которые ведут к селам и деревням, не имеющим другой связи с цивилизацией.

В районе одного из самых больших городов региона — Балаково — грузовики собирали песок возле детского лагеря «Орленок». На территории карьера работал экскаватор, безостановочно загружавший машины.

В результате дорога, ведущая сразу к нескольким местам детского отдыха, оказалась разбита грузовыми автомобилями. Она и так находилась не в лучшем состоянии, но теперь часть бетонных плит буквально вылетела из пазов, усложнив движение. После того, как тема разрушения дороги стала одной из главных в Балаково, грузовики изменили маршрут. Но легче от этого никому не стало.

«Большегрузы теперь идут через село Красный Яр. За день туда-обратно могут проехать два-три десятка машин. Дорога — единственное, что связывает нас с цивилизацией. Пожарные машины, скорая помощь, продукты: все едут только через эту дорогу. Совсем недавно у нас сделали ямочный ремонт, хоть как-то приведший к порядку. Так теперь эти огромные грузовики все это разбивают, возя десятки тонн песка. Карьер закончится, они уедут, а мы останемся с разбитой дорогой. А ремонт придется ждать несколько лет», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Дмитрий Ф.

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«Мне, с одной стороны, действительно немного жаль сельских жителей. Но нам как работать? Конкретно в данной стройке мы не участвуем, но давайте рассмотрим ситуацию. Мы, условно, получили право вывозить песок из карьера, соответственно, отправили туда автомобили. Нам оттуда по килограмму вывозить, чтобы, не дай бог, дорогу не разломать? Или по воздуху туда лететь? Мы занимаемся очень полезным делом, песок помогает преобразовать город в лучшую сторону. С моей точки зрения, за дорогой должно следить государство. Если где-то прошла выработка, несколько месяцев ездили грузовики — давайте снова сделаем ремонт. Другого пути нет», — заявил балаковский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Конечно, сельчан можно понять — единственная дорога имеет для них громадное значение. Когда происходит чрезвычайная ситуация, жизненно важно, чтобы машина с помощью могла быстро проехать. Но проблема большегрузов, разрушающих дорожное покрытие, не является однозначной. Ведь песок нужен строителям и брать его, кроме карьеров, больше негде. В черте города карьеры запрещены, значит, придется выезжать за его пределы. А там почти каждая дорога как-то связана с деревней или селом, даже если не ведет туда напрямую.

Проблема разрушения дорог большегрузами затрагивает всю Россию. Именно автомобили занимают первое место по объему перевозимых грузов, значительно превосходя остальные виды транспорта. Сверхвысокая нагрузка на дорожное покрытие — неизбежная расплата за скорость и качество перевозок. Другое дело, что недобросовестные перевозчики порой нарушают все допустимые нормы по весу груза в каждой конкретной машине.

«Так называемая дорожная война решается очень просто — банальным тщательным контролем со стороны государства. Автоперевозчиков нужно заставлять регулярно и тщательно взвешиваться, лишив их малейшей лазейки для отправки в рейс перегруженных машин. Дорожные службы должны максимально качественно делать и ремонтировать дорожное покрытие, закладывая двойной запас прочности. Нужно отметить, что наше государство сейчас активно работает над данным вопросом. Появляются все новые пункты весового контроля, качество дорог тоже растет. Мне кажется, масштабы проблемы постепенно сокращаются», — резюмировал автоюрист Олег Воскобойников.

Будем надеяться, что жители Красного Яра и множества других населенных пунктов в России вскоре после окончания грузовых работ увидят капитальный ремонт таких важных для них дорог. ФАН продолжит следить за развитием ситуации.