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В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:39
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 30 июля. Украинские военные провели испытания нового реактивного снаряда «Тайфун-1» калибра 122 мм, сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, боеприпас разрабатывается в рамках одной из программ, направленных на обеспечение ВСУ новыми ракетами и снарядами. В частности, «Тайфун-1» предназначен для системы залпового огня БМ-21У «Верба». Результаты испытаний также будут использованы для создания боеприпаса калибра 220 мм под РСЗО «Ураган».

Ранее сообщалось, что минобороны Украины урезало финансовые затраты на обновление вооружения. Важные статьи расходов были сокращены в пользу создания информационной структуры военного ведомства.

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