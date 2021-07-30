Тихановская потребовала от США «самых сильных» санкций против Белоруссии

Вашингтон, 30 июля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от США «самых сильных» санкций против родной страны. Об этом сообщили американские журналисты.

Подавшаяся в политику домохозяйка призвала Вашингтон ввести ограничения против Белоруссии. Тихановская надеется, что США наложат «самые сильные» санкции на республику и закроют пробелы, которые остались после мер Евросоюза.

Бывший кандидат на пост президента ответила на вопрос об итогах встречи с американским лидером Джо Байденом, информирует CNN. Тихановская заявила, что не получила никаких обещаний, а пыталась найти выход из ситуации с главой США.

В Германии назвали грубой ошибкой попытку домохозяйки давить на Белоруссию с помощью Запада. Читатели немецких СМИ отметили, что Тихановская утратила доверие к своей персоне на родине.