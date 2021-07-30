Мурашко поддержал идею повысить компенсацию за осложнения после вакцинации

Москва, 30 июля. Размер компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями, следует пересмотреть. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В настоящий момент единовременное пособие в случае осложнений после прививки от COVID-19 составляет 10 тысяч рублей.

«Государственное пособие целесообразно пересмотреть», — указал глава министерства.

Депутат Госдумы Федот Тумусов ранее выступил с предложением Минздраву ввести компенсации за прививку от коронавируса. Так, по его словам, люди поймут, что вакцина действительно безопасна.

Прививка не является «эликсиром бессмертия», однако заметно повышает шансы выжить. На это обратил внимание российский врач и телеведущий Александр Мясников.