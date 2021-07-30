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Власти Киева хотят ввести орден Золотого Трезубца на Украине

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:40
Политика
Власти Киева хотят ввести орден Золотого Трезубца на Украине
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 30 июля. Некоторые депутаты Верховной рады от фракции «Слуга народа» предложили отменить звание «Герой Украины» и ввести орден Золотого Трезубца.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте страны. Помимо этого, в законопроект «О внесении изменений в закон «О государственных наградах Украины» предлагается ввести крест «Честь и слава» и крест «Достоинство и честь».

«Ввести вместо «Героя Украины» орден Золотого Трезубца — высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения», — говорится в пояснительной записке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал Турции предоставить помощь для борьбы с лесными пожарами. Он обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку, складывающуюся на территории страны.

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украина зеленский законопроект
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