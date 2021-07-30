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«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
Prt Scr youtube.com  /  ЦАРЬГРАД ТВ

Москва, 30 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил героическое поведение рапиристки Марты Мартьяновой, которая, несмотря на травму, завоевала золото на Олимпийских играх.

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова выиграли в командном соревновании у француженок со счетом 45:34. Позже стало известно, что в финале одна из фехтовальщиц на рапирах получила травму связок, что не помешало ей завершить турнир. Песков отметил, что такое поведение достойно отдельной похвалы.

«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — отметил представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

Песков подчеркнул, что такими, как Мартьянова, можно и нужно гордиться. Он добавил, что российскую спортсменку и других рапиристок из команды уже поздравил президент России Владимир Путин.

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песков олимпиада фехтование рапира Мартьянова
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