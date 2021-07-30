Галибаренко сменила Толкачева на посту главы миссии Украины при НАТО

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Галибаренко главой миссии страны при НАТО.

Стоит отметить, что Галибаренко стала первой женщиной, занявшей этот пост.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте офиса президента.

До этого момента обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев. Его назначили на эту должность в 2020 году.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие приняли участие в совместных с НАТО учениях Sea Breeze 2021. В ходе операции вооруженные силы отработали ликвидацию «квазиреспублики».