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Галибаренко сменила Толкачева на посту главы миссии Украины при НАТО

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:19
Политика
Галибаренко сменила Толкачева на посту главы миссии Украины при НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Галибаренко главой миссии страны при НАТО.

Стоит отметить, что Галибаренко стала первой женщиной, занявшей этот пост.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте офиса президента.

До этого момента обязанности главы миссии Украины при НАТО исполнял Георгий Толкачев. Его назначили на эту должность в 2020 году.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие приняли участие в совместных с НАТО учениях Sea Breeze 2021. В ходе операции вооруженные силы отработали ликвидацию «квазиреспублики».

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украина нато галибаренко
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