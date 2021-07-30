Девятилетний школьник в черных джинсах и футболке пропал в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 июля. Полицейские приступили к поискам девятилетнего мальчика, который пропал в городе Мурино.

Последний раз ребенка видели накануне. На данный момент он по-прежнему не выходит на связь. В его поисках принимают участие как сотрудники правоохранительных органов, так и добровольцы из волонтерских отрядов.

В день исчезновения на школьнике были черные джинсы, футболка и серые кроссовки. Рост подростка составляет 155 сантиметров, на вид — худощавого телосложения. Поиски школьника проходят не только в Ленобласти, но и в Санкт-Петербурге.