Минфин РФ исключил снижение доходов бюджета из-за запрета на экспорт бензина

Москва, 30 июля. Министерство финансов Российской Федерации не ожидает падения доходов бюджета страны в случае запрета поставок бензина за рубеж.

Идея о вводе временного запрета на экспорт бензина, которая обсуждается в кабмине, не приведет к выпадению доходов федерального бюджета. Речь идет об отсутствии пошлины на поставки нефтепродуктов.

«Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Вместо экспорта топливо поступает на внутренний рынок, где платится акциз, добавил чиновник в беседе с журналистами. Именно поэтому ведомство не ожидает выпадающих доходов из бюджета России.

Минфин РФ готовит систему тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам. Ведомство намерено регулярно проверять, насколько чувствительны доходы и расходы страны.