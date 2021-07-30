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Минфин РФ исключил снижение доходов бюджета из-за запрета на экспорт бензина

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:18
Экономика
Минфин РФ исключил снижение доходов бюджета из-за запрета на экспорт бензина
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 30 июля. Министерство финансов Российской Федерации не ожидает падения доходов бюджета страны в случае запрета поставок бензина за рубеж.

Идея о вводе временного запрета на экспорт бензина, которая обсуждается в кабмине, не приведет к выпадению доходов федерального бюджета. Речь идет об отсутствии пошлины на поставки нефтепродуктов.

«Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Вместо экспорта топливо поступает на внутренний рынок, где платится акциз, добавил чиновник в беседе с журналистами. Именно поэтому ведомство не ожидает выпадающих доходов из бюджета России.

Минфин РФ готовит систему тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам. Ведомство намерено регулярно проверять, насколько чувствительны доходы и расходы страны.

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минфин экспорт бензин
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