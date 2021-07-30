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В Кремле назвали условия для размещения российских войск в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:17
Армия
В Кремле назвали условия для размещения российских войск в Белоруссии
pixabay.com

Москва, 30 июля. Размещение российских войск на территории Белоруссии возможно только после обращения руководства одной страны к руководству другой, сообщили в Кремле.

Для подобных действий существуют процедуры и полномочия, которые определены законом, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам представителя Кремля, глава республики не обращался в Москву с подобными просьбами.

Лукашенко выступил с заявлением, что готов разместить в стране российские войска. Президент может прибегнуть к таким мерам, если будет создана угроза безопасности Белоруссии.

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