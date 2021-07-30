Лукашенко назвал приблизительные сроки референдума по поправкам к конституции

Минск, 30 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предполагаемых сроках проведения референдума по изменениям в Основном законе.

Процедура состоится не позднее февраля, заявил глава государства. Он назвал поправки к конституции концептом будущего республики. Лукашенко сделал заявление во время общения с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической ситуации.

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года», — подчеркнул президент.

Ранее он оценил обстановку в стране после выборов главы государства. В республике не осталось граждан, которые не понимали бы суть событий в Белоруссии, пояснил Лукашенко.