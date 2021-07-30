Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 13:51
13:50
Весь мир
Судан призвал организовать саммит для обсуждения событий на Африканском Роге
13:48
Спорт
Сборная США не взяла ни одной медали впервые с возвращения тенниса в программу ОИ
13:47
Происшествия
Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
13:45
Общество
В Ассоциации изготовителей средств защиты поддержали отмену ношения перчаток в Москве
13:42
Экономика
Глава Дагестана готов закупить фермерам торговые прилавки, чтобы сдержать рост цен
13:42
Техника
Выбираем лучшую паровую швабру для дома: топ-8 по версии ФАН
13:41
Экономика
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях COVID-19
13:38
Происшествия
Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса
13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
13:34
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
Все новости

Лукашенко назвал приблизительные сроки референдума по поправкам к конституции

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:36
Политика
Лукашенко назвал приблизительные сроки референдума по поправкам к конституции
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предполагаемых сроках проведения референдума по изменениям в Основном законе.

Процедура состоится не позднее февраля, заявил глава государства. Он назвал поправки к конституции концептом будущего республики. Лукашенко сделал заявление во время общения с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической ситуации.

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года», — подчеркнул президент.

Ранее он оценил обстановку в стране после выборов главы государства. В республике не осталось граждан, которые не понимали бы суть событий в Белоруссии, пояснил Лукашенко.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко назвал приблизительные сроки референдума по поправкам к конституции
лукашенко референдум конституция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru