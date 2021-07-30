Борьба за умы: в Совфеде рассказали, как спасти молодежь от моральной деградации

В последнее время в России участились случаи, связанные с тем, что подростки различными способами оскверняют памятники солдатам Красной Армии, ветеранам войны в Афганистане и так далее. Молодое поколение россиян ради хайпа и просмотров готово пойти практически на все. Как спасти молодежь от моральной деградации, ФАН рассказал член Совета Федерации России Сергей Калашников.

Поколение TikTokеров

Ужасающие ситуации время от времени возникают в разных регионах России: мальчики и девочки из обычных семей совершают поступки, которые иначе, чем надругательством над памятью предков не назовешь. Подростки различными способами оскверняют памятники, снимая этот процесс на видео. Главная цель — получить как можно больше лайков, подписчиков и просмотров в различных социальных сетях.

Так называемое поколение TikTokеров уже начало говорить о неких трендах. Так, подросток, который станцевал в непотребном виде у подножия статуи «Родина-мать» на братской могиле Мамаева кургана, заявил, что вышел новый тренд, поэтому он и снял видео для социальных сетей.

Самое тревожное в том, что подобные события приобрели системный характер, поскольку уже слишком много похожих друг на друга инцидентов случилось в последнее время. Что же происходит с нашим подрастающим поколением и к чему это может привести, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации России Сергей Калашников.

«Что делать? Необходимо воспитывать детей всем обществом. То есть общественная идеология должна закладывать определенные моральные и нравственные принципы. Подростки очень подвержены самым разным влияниям, поэтому необходимо, чтобы было организованно правильное влияние. Можно по-разному относиться к различного рода молодежным организациям по типу пионерской, комсомольской и октябрьской. Но ведь это была система. А сейчас ничего такого нет. Ведь «Росмолодежь» — это не тот орган, который решает проблемы воспитания детей», — сказал собеседник ФАН.

Также он сообщил, стоит ли наказывать родителей за детей-вандалов.