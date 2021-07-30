Песков призвал российских олимпийцев не реагировать на критику

Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к российским спортсменам. Представитель Кремля призвал олимпийцев не реагировать на негативные высказывания.

Песков во время брифинга с журналистами прокомментировал выпады западных спортсменов и представителей СМИ в адрес россиян в Токио. Он отметил, что олимпийцам стоит думать о медалях и не реагировать на резкие высказывания. Он подчеркнул, что на родине спортсменов поддерживают, за них переживают.

«Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно о реакции пловчихи Евгении Чикуновой на критику, которую она увидела в Сети. Прочитав негативные замечания в свой адрес, спортсменка не смогла сдержать слез.