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Кремль не намерен вмешиваться во встречу Байдена с Тихановской

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:12
Политика
Кремль не намерен вмешиваться во встречу Байдена с Тихановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Москва, 30 июля. Встреча главы Белого дома Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской является его суверенным правом, считают в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается вмешиваться в переговоры Байдена и Тихановской.

«Здесь вопрос один, кого представляет госпожа Тихановская. А с кем встречается президент США — его суверенное право, здесь мы не можем и не собираемся никак вмешиваться, не наше дело», — пояснил Песков журналистам.

Также официальный представитель Кремля уточнил, что переговоры Байдена с Тихановской никак не повлияют на ситуацию в Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал Светлану Тихановскую после визита в США. Как считает парламентарий, экс-кандидат в президенты Белоруссии является некомпетентным политиком, а ее слова о «помощи перейти к демократии» можно считать «бредом кухарки».

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